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Российские ВКС впервые массово применили для ударов по объектам Украины гиперзвуковые ракеты «Кинжал»

Российские ВКС впервые массово применили для ударов по объектам Украины гиперзвуковые ракеты «Кинжал»

Начавшаяся сегодня утром комбинированная ракетная атака на Украину продолжилась пуском гиперзвуковых ракет "Кинжал".

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