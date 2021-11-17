Жертва санкций, или Баллада о доблестном Ветеринаре

Введение властью очередных санкций стало привычной частью абсурдной украинской действительности. На днях Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины во главе с Алексеем Даниловым утвердил санкции против ряда граждан России и Никарагуа.
Введение властью очередных санкций стало привычной частью абсурдной украинской действительности. На днях Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины во главе с Алексеем Даниловым утвердил санкции против ряда граждан России и Никарагуа.
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