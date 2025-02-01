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Гагарина набросилась с кулаками на Басту на шоу «Голос»

Гагарина набросилась с кулаками на Басту на шоу «Голос»

На Первом канале прошла премьера 13-го сезона популярного шоу «Голос». В выпуске 22-летняя Илона Триандафиллиди из Крымска, живущая в Москве, впечатлила зрителей своим выступлением, исполнив хит Лары Фабиан «Je Suis Malade» в первой части на русском языке.

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