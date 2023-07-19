Медиапространство сотрясли не связанные между собой истории с Исинбаевой и Квачковым

Зоя Копань

Номинальный майор? А бабки получала как настоящий майор на этой должности? Достали все эти перерожденцы, переобувающиеся в воздухе! Чтобы дорасти до настоящего майора нужно закончить высшее военное училище (или институт), хлебнуть дедовщины в этом заведении, затем молодым не вылезать из нарядов, ходить с подчинёнными в поля, и ещё сейчас участвовать в СВО! А не за шест получать звания, порочная форма награждения званиями появилась с Совковых времен! Вот из за таких и деградируются все звания! Мерзкопакостная хабалка вместе с этим дуроломом Губерниемым!