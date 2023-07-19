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Медиапространство сотрясли не связанные между собой истории с Исинбаевой и Квачковым

Медиапространство сотрясли не связанные между собой истории с Исинбаевой и Квачковым

Елена Исинбаева оказалась в центре громкого скандала после публикации в испанской прессе. Причем еще больший скандал разразился на родине известной спортсменки.

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Комментарии
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Зоя Копань
Номинальный майор? А бабки получала как настоящий майор на этой должности? Достали все эти перерожденцы, переобувающиеся в воздухе! Чтобы дорасти до настоящего майора нужно  закончить высшее военное училище (или институт), хлебнуть дедовщины в этом заведении, затем молодым не вылезать из нарядов, ходить с подчинёнными в поля, и ещё сейчас участвовать в СВО! А не за шест получать звания, порочная форма награждения   званиями появилась с Совковых времен! Вот из за таких  и деградируются все звания! Мерзкопакостная хабалка вместе с этим дуроломом Губерниемым!
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11 час.

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