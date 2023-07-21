Мировое обозрение

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Китайская SAIC Motor поможет Audi догнать конкурентов на местном рынке электромобилей

Китайская SAIC Motor поможет Audi догнать конкурентов на местном рынке электромобилей

Если легковые автомобили с ДВС принадлежащих концерну Volkswagen марок в Китае ещё пользуются популярностью по инерции, то в бурно развивающемся сегменте электромобилей немецкий автопроизводитель начинает уступать позиции местным конкурентам.

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