Китайская SAIC Motor поможет Audi догнать конкурентов на местном рынке электромобилей

Если легковые автомобили с ДВС принадлежащих концерну Volkswagen марок в Китае ещё пользуются популярностью по инерции, то в бурно развивающемся сегменте электромобилей немецкий автопроизводитель начинает уступать позиции местным конкурентам.
Если легковые автомобили с ДВС принадлежащих концерну Volkswagen марок в Китае ещё пользуются популярностью по инерции, то в бурно развивающемся сегменте электромобилей немецкий автопроизводитель начинает уступать позиции местным конкурентам.
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