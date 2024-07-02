"Хватит ныть, работайте!" - Белоусов поставил на место многих хозяев кресел, под которыми уже горит земля

Людмила Эрнст

Об отчётности и контроле за работой всех депутатов и всех чиновников многие говорили и писали сразу с 90-х годов!!!!!!!!!!! Вобщем "пустили козлов в огород", они до сих пор обворовывают РОССИЮ...........СПАСИБО А.Р. БЕЛОУСОВУ,нашёлся один честный,мужественный м смелый человек,который взялся с чистыми руками за эти завалы грязи и нечистот от этих ВСЕХ воров и мошенников во власти разных уровней!!!!!!!!!!! РОССИЯНЕ ДОЛГО ЖДАЛИ И ТЕРПЕЛИ ЖУТКУЮ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ......... ПУТИН,ПОМОГАЙ,КОЛЬ САМ НЕ СМОГ!