Avia.pro - СМИ Да, вы не ослышались! Андрей Белоусов, новый глава Минобороны России, вышел на тропу войны против всей нашей политической и олигархической элиты.
"Хватит ныть, работайте!" - Белоусов поставил на место многих хозяев кресел, под которыми уже горит земля
Комментарии
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Ольга Скобликова
А кто сообщил автору о чём шёл разговор на закрытом заседании МО РФ?
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6 час.
Людмила Эрнст
Об отчётности и контроле за работой всех депутатов и всех чиновников многие говорили и писали сразу с 90-х годов!!!!!!!!!!! Вобщем "пустили козлов в огород", они до сих пор обворовывают РОССИЮ...........СПАСИБО А.Р. БЕЛОУСОВУ,нашёлся один честный,мужественный м смелый человек,который взялся с чистыми руками за эти завалы грязи и нечистот от этих ВСЕХ воров и мошенников во власти разных уровней!!!!!!!!!!! РОССИЯНЕ ДОЛГО ЖДАЛИ И ТЕРПЕЛИ ЖУТКУЮ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ......... ПУТИН,ПОМОГАЙ,КОЛЬ САМ НЕ СМОГ!
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3 час.
МП
Михаил Пантюхин
Охрана ФСО должна быть обеспечена!!! Таких людей НУЖНО БЕРЕЧЬ ОЧЕНЬ!!! ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ ПРЕЗИДЕНТУ И ЕГО ВЕРНЫМ ПОМОЩЬНИКАМ А.И. БАСТРЫКИНУ И А.Р. БЕЛОУСОВУ И ДРУГИМ ПАТРИОТАМ РОССИИ!!!!
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31 мин.
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