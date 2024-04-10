Еще 37 боеприпасов времен Великой Отечественной войны обезвредили в Подмосковье

Специалисты группы, занимающейся взрывотехническими работами в составе специализированного поисково-спасательного отряда № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас», обезвредили 37 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
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