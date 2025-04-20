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Premier, Yappy и Rutube объединятся под одним брендом

Premier, Yappy и Rutube объединятся под одним брендом

В Госдуме оценили слияние сервисов Premier, Yappy и Rutube под одним брендом. Онлайн-кинотеатр Premier, приложение вертикальных видео Yappy и ряд других ИТ-компаний цифрового блока холдинга «Газпром-Медиа» объединятся под брендом национального видеохостинга Rutube, сообщил журналистам заместитель генерального директора, глава цифрового блока «Газпром-медиа» Сергей Косинский.

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