Premier, Yappy и Rutube объединятся под одним брендом

В Госдуме оценили слияние сервисов Premier, Yappy и Rutube под одним брендом. Онлайн-кинотеатр Premier, приложение вертикальных видео Yappy и ряд других ИТ-компаний цифрового блока холдинга «Газпром-Медиа» объединятся под брендом национального видеохостинга Rutube, сообщил журналистам заместитель генерального директора, глава цифрового блока «Газпром-медиа» Сергей Косинский.