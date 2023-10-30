Королевский флот Британии поёжился от встречи с «Кинжалами»

НАТО показали место — не суйтесь в наше Черное море Дмитрий Ольшанский На фото: самолеты МиГ-31К ВВС России с высокоточными гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал» (Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko/TASS) Заявление Владимира Путина о том, что российские самолеты, оснащенные ракетой Х-47М2 «Кинжал», начинают патрулировать воздушное пространство над Черным морем на постоянной основе, наделало в мире много шума.