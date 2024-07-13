Анонс Honor Magic Pad 2 12,3 – OLED и мощный чип за разумные деньги

Компания Honor представила свой новый флагманский планшет MagicPad 2. Это устройство оснащено высококачественным 12,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3000x1920 пикселей, частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 1600 нит.
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