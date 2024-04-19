Комбат Ходаковский заявил об историческом повороте для России: "Мы должны успеть"

Ed Red

Вначале этих старичков нужно хотя бы вчерне отремонтировать, и не в городских поликлиниках, где лечение и диагноз - "возраст, что вы хотите" с изрядной долей хамства, иначе уже, увы, не могут. Наверно для этих старичков нужно и особые условия работы создать, соответствующие текущему состоянию здоровья. Это ж под 80, самые молодые, а учебная нагрузка, обязательная, 900 часов, вновь нужно переделывать МКД, а честно выполненная это грандиозная работа, но типично ныне банальная халтурка. Блатных и мажоров из вузов отфильтровывать и не собираются. После максимум месяца труда и ставших уже обязательными просьбами от завкафедр и учебной части поспособствовать этому отстою на зачетах и экзаменах этот старичок тихо загнется. Вы действительно верите, что в минобразовании есть те Гераклы, кто понимает названное и возьмутся за авгиевы конюшни? Я нет.