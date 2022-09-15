Россия и Узбекистан подпишут соглашения на 4,6 миллиарда долларов

САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Узбекистан и Россия подпишут соглашения на 4,6 миллиарда долларов в рамках визита российского президента Владимира Путина в Самарканд, сообщает в четверг пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.