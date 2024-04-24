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Глава «Динамо»: «Тюкавин в трансферных листах у многих европейских клубов. Будет официальное предложение – можно будет обсуждать» 

— Со времен прошлогоднего ухода Захаряна в «Сосьедад» был еще предметный интерес к футболистам «Динамо» от европейских клубов? — Да, у нас по нескольким футболистам есть предметный интерес от европейских клубов.

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