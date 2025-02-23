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Царьград

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Роман Сафиуллин пробился в основную часть турнира ATP 500 в Дубае.

Роман Сафиуллин пробился в основную часть турнира ATP 500 в Дубае.

Русский теннисист Роман Сафиуллин прошёл в основную стадию турнира ATP 500 в Дубае, победив финского спортсмена Отто Виртанена со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

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