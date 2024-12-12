Суд заочно арестовал оперную певицу Максакову*: в России ей грозит срок

Пресненский суд Москвы вынес заочный арест оперной диве Марии Максаковой* (внесена в список иностранных агентов Министерством юстиции РФ), обвиняемой в публичных призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности страны.
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