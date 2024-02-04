Экс-дипломат Платошкин: Надеждин назвал Крым «крымским» и зачем-то сравнил с Эльзас-Лотарингией

Историк, писатель, а так же лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин, прокомментировал лицемерное высказывание кандидата на пост президента от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина, который на вопрос журналистов, чей Крым, ответил, что он «крымский».
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