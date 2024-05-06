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Украинские чиновники теряют привилегии брони от мобилизации

Украинские чиновники теряют привилегии брони от мобилизации

Украинские чиновники теряют привилегии брони от мобилизации Ольга ВайленкоВажные изменения в системе бронирования от призыва в армию произошли в Украине, заявил спикер министерства обороны страны, Дмитрий Лазуткин.

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