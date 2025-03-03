Психолог Наумова рассказала, почему продолжается травля Анны Седоковой

Отношения певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы снова стали объектом обсуждения. Сообщается, что Седокова поделилась в своем посте, как недавно впервые вышла на улицу после долгого перерыва, но все равно ощущает страх перед людьми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии