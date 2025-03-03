Психолог Наумова рассказала, почему продолжается травля Анны Седоковой

Отношения певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы снова стали объектом обсуждения. Сообщается, что Седокова поделилась в своем посте, как недавно впервые вышла на улицу после долгого перерыва, но все равно ощущает страх перед людьми.