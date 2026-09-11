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Zero Hedge

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Austria's Headscarf Ban For Under-14 Schoolgirls Comes Into Force

Austria's Headscarf Ban For Under-14 Schoolgirls Comes Into Force

Austria's Headscarf Ban For Under-14 Schoolgirls Comes Into Force Via Remix News, Austria's new nationwide ban on "traditional Muslim" head coverings, including hijabs and burqas, for girls under 14 in both public and private schools, has now taken effect as of Sept.

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