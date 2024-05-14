Купался в роскоши: СК рассказал об изъятых у генерала Кузнецова ценностей и 100 млн рублей

В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова изъято более ста миллионов рублей, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
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