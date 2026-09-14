Умерла балерина Лилия Сабитова

Балерина, основатель Театра русского балета «Московия», народная артистка России Лилия Сабитова умерла в возрасте 73 лет.
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