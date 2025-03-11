За время профилактических мероприятий в Удмуртии к ответственности привлекли 287 пешеходов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги профилактического мероприятия «Пешеход». Как сообщает Госавтоинспекция республики, за неделю за нарушение ПДД к ответственности привлекли 287 пешеходов, из них – 31 человек нарушил требования действующего законодательства при движении по дорогам, проходящим вне населённых пунктов.
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