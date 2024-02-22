С 23 февраля в трех районах Петербурга ограничат движение транспорта

Приближаются длинные выходные, связанные с празднованием Дня защитника отечества. Многие петербуржцы в этот день захотят поехать в гости или по делам на своих автомобилях, но им следует быть внимательнее.
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