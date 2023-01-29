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Верратти удален через 13 минут после выхода на замену в матче с «Реймсом». Хавбек «ПСЖ» получил прямую красную

«ПСЖ» остался в меньшинстве в матче с «Реймсом» (1:0, второй тайм). На 59-й минуте полузащитник парижан Марко Верратти получил прямую красную карточку за подкат прямой ногой, в борьбе с ним пострадал японец Дзюня Ито.

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