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МЧС по г.Москве: Пожар на площади 200 м² произошел в торговом павильоне на Киевском шоссе

О пожаре торгового павильон на Киевском шоссе в ТиНАО площадью 200 м² сообщило информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по г.

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