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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов о «Рубине»: «Не вижу смысла замены Рахимова – такой же бледный футбол. Когда приходил Артига, разговор шел о зрелищности»

Владислав Радимов оценил работу Франка Артиги на посту тренера «Рубина». После 9 туров казанцы занимают в РПЛ 6-е место.

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