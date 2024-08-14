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Царьград

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Диетолог Карсиева назвала основные симптомы отравления арбузом

Диетолог Карсиева назвала основные симптомы отравления арбузом

Врач перечислила главные симптомы отравления арбузомВрач-диетолог Сабина Карсиева рассказала "aif.ru" , что детям можно давать арбуз только в том случае, если им исполнился хотя бы год.

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