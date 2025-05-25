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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Толмачев: «Ехали в Красноярск за результатом, получать очки. Хотели победить, но, возможно, перегорели»

Московская команда проиграла со счетом 3:32. «Сюда мы ехали за результатом, получать очки. Хотели победить, но сегодня, возможно, перегорели.

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