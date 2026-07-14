Президент Азербайджана высказался о вопросе территорий Украины

Президент Азербайджана Алиев заявил о поддержке суверенитета Украины Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал украинцев никогда не соглашаться на оккупацию, подчеркнув важность борьбы за независимость.
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