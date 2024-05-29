Почему боятся за жизнь офицеров НАТО, чем грозит ВСУ вербовка заключенных Юлия СоколоваОтряды Вооружённых сил Украины (ВСУ), согласно новому закону, получили право на зачисление в свои ряды освобожденных из тюрем осужденных.
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