Почему боятся за жизнь офицеров НАТО, чем грозит ВСУ вербовка заключенных Юлия СоколоваОтряды Вооружённых сил Украины (ВСУ), согласно новому закону, получили право на зачисление в свои ряды освобожденных из тюрем осужденных.