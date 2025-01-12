Горловка: украинская агрессия ранит жительницу в крупнейшем городе ДНР

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мирной жительницы в результате атаки со стороны ВСУ. Это произошло в одном из крупнейших городов ДНР, расположенном в 50 километрах от Донецка, где действуют химические и угледобывающие предприятия.