Мероприятие, о котором говорят: уссурийцы делятся эмоциями после "Предпринимателя года"

В среду, 15 декабря, в ресторанном комплексе Palatium прошел торжественный вечер, на котором объявили победителей конкурса "Предприниматель года 2021".
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