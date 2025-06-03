Readovka: Жена разыскиваемого за атаки дронов на РФ писала романы для взрослых Обложка © VK / Екатерина Гато Жена Артёма Тимофеева, разыскиваемого полицией по подозрению к причастности к атакам дронов на Россию, оказалась «ведьмой» и писательницей эротических романов.