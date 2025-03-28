Синоптик Леус спрогнозировал очаги туманов в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал очаги туманов в Москве. Как он рассказал в беседе с РИА Новости, в первой половине дня погода в Москве будет определяться уходящим атмосферным фронтом, а во второй половине дня скажется влияние гребня антициклона с востока.
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