Синоптик Леус спрогнозировал очаги туманов в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал очаги туманов в Москве. Как он рассказал в беседе с РИА Новости, в первой половине дня погода в Москве будет определяться уходящим атмосферным фронтом, а во второй половине дня скажется влияние гребня антициклона с востока.