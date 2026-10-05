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Царьград

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МВД сообщает: подростки распылили перцовый газ в лицо мальчику

МВД сообщает: подростки распылили перцовый газ в лицо мальчику

На проспекте Юрия Гагарина подростковая группа нанесла химические ожоги 10-летнему мальчику, распылив перцовый газ после отказа отдать самокат или толстовку.

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