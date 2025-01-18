Россиян и белорусов могут допустить до летней Универсиады-2025 в Германии

Международная федерация университетского спорта (FISU) сообщила, что россияне и белорусы смогут принять участие в летней Универсиаде-2025 при условии, что международные спортивные федерации предоставят им возможность отобраться на соревнования в нейтральном статусе.
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