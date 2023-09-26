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Мои положительные качества: пузат, облезл, никому не нужен, всегда под рукой

Мои положительные качества: пузат, облезл, никому не нужен, всегда под рукой

«В первой половине жизни мужчине нужна бурная личная жизнь, а во второй половине - стабильная семейная.

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Федор Родников
Что можно сказать авторШЕ-вы,матушка,дура.😜
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10 час.
Ирина
ненене не дура, в корень зрит! поношенный мужичок нужен (может быть) только своей жене, с которой прожил 25+,а тетеке в поиске, при выращенных детях, своей зарплате, своей квартире и прочее по списку, зачем такое чудо от которого толку ни днем ни ночью))), чтобы оно было? не актуально. Лежалое барахло никому не надо. Но юных барышень, выходящих за старых пердунов я понимаю, ибо ничто так не украшает мужчину, как банковский счет о шести нулях в твердой валюте))))))
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5 час.

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