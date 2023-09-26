Мои положительные качества: пузат, облезл, никому не нужен, всегда под рукой

Ирина

ненене не дура, в корень зрит! поношенный мужичок нужен (может быть) только своей жене, с которой прожил 25+,а тетеке в поиске, при выращенных детях, своей зарплате, своей квартире и прочее по списку, зачем такое чудо от которого толку ни днем ни ночью))), чтобы оно было? не актуально. Лежалое барахло никому не надо. Но юных барышень, выходящих за старых пердунов я понимаю, ибо ничто так не украшает мужчину, как банковский счет о шести нулях в твердой валюте))))))