Певцу Шаману дали звание заслуженного артиста России

GLOBALLOOKPRESS.COM/KOMSOMOLSKAYA PRAVDA Новости дня за сегодня сообщают о том, что 32-летний певец Шаман, настоящее имя которого Ярослав Дронов, этим летом сообщил, что Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Заслуженного артиста Российской Федерации.
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