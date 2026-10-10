Страна и люди
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Страна и люди

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Третий гол в сезоне НХЛ забил 40-летний Малкин

Третий гол в сезоне НХЛ забил 40-летний Малкин

В субботу, 10 октября 2026 года, во время выездного матча регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбус Блю Джекетс» и «Питтсбург Пингвинз», 40-летний российский форвард Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в начале третьего периода.

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