Джеймс Ганн опровергает слухи о разработке новой игры по мотивам фильма “Бэ...

Джеймс Ганн опровергает слухи о разработке новой игры по мотивам фильма “Бэтмен” Мэтта РивзаВчера появился довольно любопытный слух, утверждающий, что в разработке находится новая игра про Бэтмена, действие которой происходит во вселенной фильмов Мэтта Ривза.