Джеймс Ганн опровергает слухи о разработке новой игры по мотивам фильма “Бэ...

Джеймс Ганн опровергает слухи о разработке новой игры по мотивам фильма “Бэтмен” Мэтта РивзаВчера появился довольно любопытный слух, утверждающий, что в разработке находится новая игра про Бэтмена, действие которой происходит во вселенной фильмов Мэтта Ривза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)