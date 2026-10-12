В Челябинске женщина превратила колясочную в жильё и поплатилась

В Челябинске женщина незаконно переоборудовала колясочную площадью 17,2 квадратных метра в жилую комнату на улице Братьев Кашириных, а после решения суда о выселении с неё дополнительно взыскали исполнительский сбор в 10 тысяч рублей.
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