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Палестина координирует с РФ, ООН и США визит Аббаса в Газу

Палестина координирует с РФ, ООН и США визит Аббаса в Газу

Власти в Палестине занимаются подготовкой визита палестинского президента Махмуда Аббаса в сектор Газа в кооперации с другими странами, в том числе с Россией, сообщили «Известиям» в палестинском диппредставительстве.

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