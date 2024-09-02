Палестина координирует с РФ, ООН и США визит Аббаса в Газу

Власти в Палестине занимаются подготовкой визита палестинского президента Махмуда Аббаса в сектор Газа в кооперации с другими странами, в том числе с Россией, сообщили «Известиям» в палестинском диппредставительстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии