Юрий Кот В Республике Башкортостан группа молодых патриотов прогуливалась по улицам города с флагами Российской Империи.
В Уфе у детей полиция отобрала русские имперские флаги
Комментарии
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лина любимцева
Пусть патриоты используют нынешний российский триколор!! И не будет никаких недоразумений.
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4 час.
лл
лина любимцева
И в каких же школах в РФ проводят образовательные занятия по флагам?
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4 час.
Вертепщик
Навряд ли эти молодые люди "горели" какими-либо патриотическими чувствами, а просто решили "потроллить", подразнить публику, смущая население и так уже "охреневшее" от новостей с "утюгов", дабы блеснуть своей якобы осведомленностью. Патриотизм он, как-то в моём понимание, выражается по другому, в общепринятом ключе. И неужели в администрации нету людей ответственных за патриотическую работу с молодёжью. А полиция просто выполняла свою работу, она за это и деньги получает. Правильно сделали, что не проехали мимо, а поинтересовались.
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2 час.
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