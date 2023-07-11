В Уфе у детей полиция отобрала русские имперские флаги

Вертепщик

Навряд ли эти молодые люди "горели" какими-либо патриотическими чувствами, а просто решили "потроллить", подразнить публику, смущая население и так уже "охреневшее" от новостей с "утюгов", дабы блеснуть своей якобы осведомленностью. Патриотизм он, как-то в моём понимание, выражается по другому, в общепринятом ключе. И неужели в администрации нету людей ответственных за патриотическую работу с молодёжью. А полиция просто выполняла свою работу, она за это и деньги получает. Правильно сделали, что не проехали мимо, а поинтересовались.