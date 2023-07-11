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В Уфе у детей полиция отобрала русские имперские флаги

В Уфе у детей полиция отобрала русские имперские флаги

Юрий Кот   В Республике Башкортостан группа молодых патриотов прогуливалась по улицам города с флагами Российской Империи.

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Комментарии
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лина любимцева
Пусть патриоты используют нынешний российский триколор!! И не будет никаких недоразумений.
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4 час.
лл
лина любимцева
И в каких же школах  в РФ проводят образовательные занятия по флагам?
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4 час.
Вертепщик
Навряд ли эти молодые люди &quot;горели&quot; какими-либо патриотическими чувствами, а просто решили &quot;потроллить&quot;, подразнить публику, смущая население и так уже &quot;охреневшее&quot; от новостей с &quot;утюгов&quot;, дабы блеснуть своей якобы осведомленностью. Патриотизм он, как-то в моём понимание, выражается по другому, в общепринятом ключе. И неужели в администрации нету людей ответственных за патриотическую работу с молодёжью. А полиция просто выполняла свою работу, она за это и деньги получает. Правильно сделали, что не проехали мимо, а поинтересовались.
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2 час.

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