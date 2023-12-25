Армия России наступает к Часов Яру и штурмует Богдановку, охватывая её с фланга (КАРТА, ВИДЕО)

Армия России наступает к Часов Яру и штурмует Богдановку, охватывая населённый пункт с фланга. На северном фланге Артёмовска бойцы 200-й бригады Северного флота, зайдя на окраину посёлка Богдановка, смогли закрепиться и продвигаются вперёд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии