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Армия России наступает к Часов Яру и штурмует Богдановку, охватывая её с фланга (КАРТА, ВИДЕО)

Армия России наступает к Часов Яру и штурмует Богдановку, охватывая её с фланга (КАРТА, ВИДЕО)

Армия России наступает к Часов Яру и штурмует Богдановку, охватывая населённый пункт с фланга. На северном фланге Артёмовска бойцы 200-й бригады Северного флота, зайдя на окраину посёлка Богдановка, смогли закрепиться и продвигаются вперёд.

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