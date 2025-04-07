Путин: во многих странах целенаправленно поощряют нацизм и русофобию

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам международного форума «Память победителей. 80 лет победы в Великой Отечественной войне» отметил, что во многих странах целенаправленно поощряют нацизм и русофобию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии