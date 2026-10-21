Трамп назвал беспрецедентным решение Путина освободить осужденного американца без обмена и встречных требований.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Алтухов: производ...
- Зеленский ответил...
- Защита Андрея Чиб...
они сюда ехали на сафари,поохотиться на "косолапых",а мы их просто отдаем обратно,как это расценивать?Почему к стенке не поставили?Где принципиальность в принятии решений или опять заигрываем ради "гринов" кому-то за дизель?