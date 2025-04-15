"Это была важная встреча". Уиткофф заявил о продвижении в переговорах США и РФ по Украине

Со слов спецпосланника Дональда Трампа, "убедительные коммерческие возможности" придали российско-американским отношениям новую форму Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил уверенность в скором подписании сделки по Украине между Россией и США.
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