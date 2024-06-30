Если вы росли в СССР, значит, не пройдете этот тест по душевному советскому мультфильму «Как львенок и черепаха пели песню»

Носорог-рог-рог этот тест пройдет, крокодил-дил-дил — проплывет. А вы пролетаете! фото: «Как львенок и черепаха пели песню», 1974Есть среди советских мультфильмов такие, что вот вроде пустячок, а приятно каждый раз, как смотришь.