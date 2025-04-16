В Курской области опубликовали список дорог, которые отремонтируют

Врио министра транспорта и автодорог региона Александр Замараев опубликовал перечень дорог, которые отремонтируют в этом году по государственной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».
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