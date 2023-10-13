Транспортный коридор в Китай могут построить через Монголию

Доклад по итогам работы президент ждёт до 15 февраля 2024 года.фото: kremlin.ru--> Президент Владимир Путин поручил проработать возможность создания Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай.
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