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Транспортный коридор в Китай могут построить через Монголию

Транспортный коридор в Китай могут построить через Монголию

Доклад по итогам работы президент ждёт до 15 февраля 2024 года.фото: kremlin.ru--> Президент Владимир Путин поручил проработать возможность создания Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Отличная новость.
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